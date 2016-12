TNT Comedy 19:05 bis 19:30 Comedyserie Two and a Half Men Sabber, lechz, schmacht USA 2009 16:9 Merken Chelsea bietet ihrer Freundin Gail, die eine schmerzhafte Trennung hinter sich hat, an, eine Weile von zu Hause auszuziehen und in Alans Zimmer zu schlafen. Charlie ist damit einverstanden - vor allem, weil er notorisch nicht zuhört, wenn Chelsea etwas sagt. Alan, Jake und Berta verlieben sich sofort in Gail - doch Charlie hat Angst, Chelsea untreu zu werden, wenn er mit ihrer Freundin allein im Haus ist. Er sucht ein Mittel, um sie auf schonende Art und Weise loszuwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Tricia Helfer (Gail) Robert Clotworthy (T.V. Announcer) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Eddie Gorodetsky, Susan Beavers, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12