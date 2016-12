TNT Comedy 15:55 bis 16:15 Comedyserie King of Queens Zickenalarm USA 2005 16:9 Merken Kurz vor ihrem 35. Geburtstag kriegt Carrie noch schlechtere Laune als sonst. Sie fühlt sich unattraktiv und vermisst die vielen Komplimente von früher. Also überredet Doug kurzerhand ein paar Bauarbeiter, Carrie Anmachsprüche hinterher zu rufen. Anfangs geht sein Plan auf und Carrie fühlt sich besser. Schnell aber schlägt ihr Wohlbefinden in Aktionismus um und Doug läuft Gefahr, in einen Teufelskreis aus Sport und Action gezogen zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Mark Colson (Gus) Jackie Flynn (Vince) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michelle Nader Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar