Syfy 03:55 bis 04:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Erforscher USA 1995 Stereo 16:9 Merken Einer alten Legende nach haben die Bajoraner bereits vor 800 Jahren mit einem Raumsegler den Planeten Cardassia erreicht. Sisko und Jake wollen diese Theorie beweisen. Sie bauen das Schiff nach alten Plänen nach und machen sich allem Widerstand zum Trotz auf die Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Cliff Bole Drehbuch: Rene Echeverria Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy

