Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Arche CDN, USA 2007 Stereo 16:9 Das Atlantis-Team stößt in einer geheimen Weltraumbasis auf die letzten Überlebenden einer Zivilisation, die vor Jahren in Stasis versetzt wurden. So wollten sie den Angriffen der Wraith entgehen. Dr. McKay holt versehentlich einen der Überlebenden, den Wissenschaftler Herick, aus der Stasis und löst dadurch eine Kette verhängnisvoller Ereignisse aus. Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Kenneth Welsh (Jamus) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Ken Cuperus Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12