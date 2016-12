Mitten im Weltall stößt die Enterprise auf die U.S.S. Brattain, die als vermisst gemeldet wurde. Mit Ausnahme eines Beatazoiden ist die gesamte Crew tot und es scheint, als hätten sie sich gegenseitig das Leben genommen. Als Picard (Patrick Stewart) und seine Leute das Schiff zur Sternenbasis bringen wollen, erkennen sie, dass auch die Enterprise ohne Energie ist und sich nicht steuern lässt. An Bord bricht Chaos aus. Die Crewmitglieder werden aggressiv und erleben Halluzinationen. Auch Deanna (Marina Sirtis) hat schlimme Alpträume, in denen eine Stimme von "Augen in der Dunkelheit" spricht. In Google-Kalender eintragen