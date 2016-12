Syfy 12:45 bis 13:35 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die verlorene Stadt (1) USA 2004 Stereo 16:9 Merken Daniel findet heraus, dass noch ein Apparat mit dem Wissen der Antiker existiert, doch offenbar hat auch Anubis davon erfahren. SG-1 muss das Gerät unbedingt vor ihm entdecken, denn es könnte den Weg zu der Verlorenen Stadt weisen. Dort wiederum hofft SG-1 die fortschrittliche Technologie zu finden, mit deren Hilfe man die Goa'Uld besiegen könnte. SG-1 spürt das Gerät auf, wird dann aber von den Goa'Uld angegriffen. Dem Team bleibt keine Wahl: Es muss das in dem Gerät gespeicherte Wissen in einen von ihnen transferieren. Obwohl ihn dieser Vorgang schon einmal fast getötet hat, stellt sich Jack erneut zur Verfügung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal) Don S. Davis (General George S. Hammond) Jessica Steen (Dr. Elizabeth Weir) William Devane (President Hayes) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16