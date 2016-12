TNT Film 00:15 bis 01:45 Horrorfilm Final Destination 2 USA 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kimberly Corman, die mit ihren Freunden in den Urlaub fahren möchte, hat kurz vor der Autobahnauffahrt eine schreckliche Vision. Vor ihrem geistigen Auge sieht sie eine Massenkarambolage, bei der viele Menschen einschließlich sie selbst ums Leben kommen. Panisch versperrt sie mit ihrem Wagen die Straße und entgeht so ihrem Todesurteil. Doch so leicht lässt sich der Tod nicht austricksen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ali Larter (Clear Rivers) A. J. Cook (Kimberly Corman) Michael Landes (Officer Thomas Burke) Terrence "T.C." Carson (Eugene Dix) Tony Todd (Mr. Bludworth) Sarah Carter (Shaina) Keegan Connor Tracy (Kat) Originaltitel: Final Destination 2 Regie: David R. Ellis Drehbuch: J. Mackye Gruber, Eric Bress Kamera: Gary Capo Musik: Shirley Walker Altersempfehlung: ab 16