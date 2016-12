TNT Film 06:00 bis 07:50 Abenteuerfilm The Adventures Of Huckleberry Finn USA 1960 After the story by Mark Twain 16:9 20 40 60 80 100 Merken A spirited lad runs away on a home-made raft into glorious adventures on the Mississippi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Randall (Der König) Eddie Hodges (Huckleberry Finn) Archie Moore (Jim) Patty McCormack (Joanna) Neville Brand (Hucks Vater) Buster Keaton (Löwenbändiger) Mickey Shaughnessy (Der Herzog) Originaltitel: The Adventures of Huckleberry Finn Regie: Michael Curtiz Drehbuch: James Lee Kamera: Ted McCord Musik: Jerome Moross Altersempfehlung: ab 6

