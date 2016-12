Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Der Drachenlehrling USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Von seinem Großvater erfährt Jake, dass er zu einer Dynastie von Drachen gehört. Aufgabe der Drachen ist es, alle Zauber- und Fabelwesen, die versteckt in der Menschenwelt leben, zu beschützen. Ihre Gegner sind u.a. die Bösewichte vom Clan der Jäger, die Jagd auf magische Kreaturen, z. B. Einhörner machen. Um ein richtiger Drache zu werden, muss Jake von seinem Drachen-Meister, seinem Großvater also, viel lernen. Und es läuft nicht immer so, wie Jake sich das vorstellt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Eddie Guzelian Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6