Disney XD 13:00 bis 13:20 Familienserie Kirby Buckets Die Mutter aller Lügen USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Kirbys und Dawns Mutter nimmt einen Job an deren Schule an, was für beide einer Katastrophe gleich kommt. Dawn ist ihre Mutter peinlich, seit einem Zwischenfall im Einkaufzentrum. Deshalb ringt sie ihr das Versprechen ab, so zu tun, als würden sie sich nicht kennen. Doch dann ist Dawns Mutter plötzlich wahnsinnig beliebt. Kirby hat immer wieder Lügen um seine Mutter erfunden, um sich vor Arbeit zu drücken, z.B. dass sie Amnesie hat, oder ihr ein Hai ein Bein abgebissen hätte. Um die Wahrheit zu verbergen verbringt er jede Minute mit seiner Mutter. Doch die wahrt selber ein düsteres Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suzi Barrett (Mrs. Buckets) Jacob Bertrand (Kirby Buckets) Mekai Curtis (Fish Fisher) Tiffany Espensen (Belinda) Dean Julian (Zip Zap) Stephen Kearin (Principal Mitchell) Michael Naughton (Mr. Buckets) Originaltitel: Kirby Buckets Regie: Walt Becker Drehbuch: Joe Stillman Musik: David Feldstein, Mark S. Hollingsworth