Disney XD 09:45 bis 10:10 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 9 Das Schwein der Zeitreisenden USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Stan veranstalltet einen Jahrmarkt in Gravity Falls. Dipper versucht, Wendy zu beeindrucken, doch Robbie kommt ihm dabei in die Quere. Die technischen Gerätschaften eines Zeitreisenden verhelfen Dipper zu weiteren Chancen, Wendy für sich zu gewinnen. Mabel hilft ihm dabei, aber schon bald befinden sich die beiden in ungeahnten Turbulenzen. Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, Joe Pitt, John Aoshima Drehbuch: Aury Wallington, Alex Hirsch