Disney XD 06:40 bis 07:05 Trickserie Coop gegen Kat Kats Rückkehr I / Kats Rückkehr II CDN 2011 Stereo 16:9 Merken (a) Kats Commander vom Heimatplaneten reicht Kats ewiges Versagen. Kat soll auf der Erde von einem anderen Agenten ersetzt und zuhause auf ewig ins Arbeitlager gesteckt werden. Bei der Entführung werden jedoch aus Versehen Millie, Coop und seine Freunde gefangen und zum Kat-Planeten verschleppt. Kat folgt ihnen heimlich als Blinder Passagier.(b) Kat und die geliebte Dr. K befreien aus Treue zu Millie die Kids. Kat soll mit ihnen zurück zur Erde fliegen, um vor der Strafe des Kommandeurs sicher zu sein... (a) Kats Commander vom Heimatplaneten reicht Kats ewiges Versagen. Kat soll auf der Erde von einem anderen Agenten ersetzt und zuhause auf ewig ins Arbeitlager gesteckt werden. Bei der Entführung werden jedoch aus Versehen Millie, Coop und seine Freunde gefangen und zum Kat-Planeten verschleppt. Kat folgt ihnen heimlich als Blinder Passagier.(b) Kat und die geliebte Dr. K befreien aus Treue zu Millie die Kids. Kat soll mit ihnen zurück zur Erde fliegen, um vor der Strafe des Kommandeurs sicher zu sein. Aber Kat bleibt nach einem Kampf gegen Coop zurück. Der Kommandeur ist beeindruckt, begnadigt Kat und schickt ihn erneut zur Erde. Er löscht die Erinnerungen an das Geschehene bei Milli, Leon und Harley. Alles ist fast wieder beim Alten, außer, dass nun auch Fiona Kat für harmlos hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 336 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 96 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 96 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 96 Min.