FOX 04:00 bis 04:20 Comedyserie How I Met Your Mother Erste Male USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Robin holt ihre kleine Schwester Katie vom Flughafen ab, die das erste Mal zu Besuch in New York ist. Dort lernt sie auch Katies Freund Kyle kennen und erfährt, dass Katie auch das "erste Mal" mit Kyle für ihren Aufenthalt im Big Apple geplant hat. Robin ist völlig entsetzt und wird von allen Freunden, bis auf Barney, fieberhaft darin unterstützt, Katie nahezulegen, noch zu warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Lucy Hale (Katie Scherbatsky) Ryan Pinkston (Kyle) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Gloria Calderon Kellett, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

