FOX 12:30 bis 13:15 Fantasyserie Sleepy Hollow Wie die Mutter, so die Tochter USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Eine Reihe von Selbstmorden in der Psychiatrie von Tarrytown ruft die Polizei auf den Plan. Sheriff Reyes beauftragt Abbie Mills mit der Untersuchung. Da Ichabod Crane von einem Virus geschwächt ist, bittet die Polizistin Jenny darum, ihr bei den Ermittlungen zu helfen. Dabei erfahren die beiden Schwestern, dass die Dämonen, die ihre Mutter einst in den Selbstmord trieben, tatsächlich existierten. Je weiter sie in den Fall eindringen, umso klarer wird ihnen, dass sie es erneut mit dem Teufelswerk von Moloch zu tun haben. Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Lt. Abbie Mills) Katia Winter (Katrina Crane) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Matt Barr (Nick Hawley) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Glen Keenan Musik: Robert Lydecker, Brian Tyler