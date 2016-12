KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Ganz nah dran! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ganz nah dran!: Riesenchance für Bassistin Leo und Gitarrist Julian: Die beiden bekommen die Gelegenheit, hinter den Kulissen der Fritz-Radiosendung "Unsigned" auf andere Nachwuchskünstler zu treffen und sich von diesen ein paar Starthilfe-Tipps für ihre eigene Band geben zu lassen. Zur Vorbereitung auf die Sendung verteilt Moderator Christoph Schrag mehrere Aufgaben: Julian und Leo sollen die Fritz-Datenbank nach spannender neuer Musik durchforsten und Hintergrundfakten für ein Interview mit der Rapperin Lena Stoehrfaktor zusammenstellen wieder einmal eine große zeitliche Herausforderung für die beiden, denn parallel zu ihrem "Schnupper-Job" gilt es auch, mit den anderen Bandmitgliedern den eigenen ersten Bühnenauftritt auf der Fête de la Musique vorzubereiten. Als Leo und Julian beim Fritz-Studio in Potsdam ankommen, macht ihnen die Technik einen Strich durch die Rechnung: Die gesamte Recherche-Liste, die sie auf ihrem Laptop für Christoph zusammengestellt haben, ist verrutscht und verschoben. Ob sich der Moderator trotz dieser Panne die Zeit nimmt, in die erste Proberaum-Aufnahme der Band reinzuhören und ein Urteil abzugeben?? Schon am darauffolgenden Morgen hören ganz andere ganz genau hin, wie sich die Band in den vergangenen Tagen entwickelt hat: Die Mentoren empfangen Luca, Lissi, Marcel, Julian und Leo in der Berliner Noize Fabrik, um sich einen Tag vor dem Auftritt auf der Fête de la Musique einen Zwischenstand vorspielen zu lassen. Immerhin haben die Fünf jetzt einen Bandnamen - doch trotz aller Freude hierüber stehen die INGREDIENTS mit einiger Aufregung vor ihren Mentoren. Kein Wunder: Lu, Tiemo, Gerald und Anne-Katrin erwarten nichts weniger als 20 Minuten Bühnenprogramm von der Band? Band-Tipp dieser Folge: AnnenMayKantereit zum Thema "Social Media" Statement von Jennifer Rostock zu Fritz Unsigned In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin