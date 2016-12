KI.KA 15:25 bis 16:10 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Invasion der Pane / Pantheas letztes Angebot NL, D, I, CDN 2011-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Invasion der Pane: Stück für Stück weiht Mia ihre neue Freundin Paula in ihr Geheimnis ein. Doch jetzt muss sie sie erstmal im Gartenhaus zurücklassen. Denn Centopia ruft. Es fehlen nur noch zwei Teile, dann ist der Trumptus komplett. Das Orakel sagt, dass sie am Rialto-Fluss suchen müssen. Doch der ist komplett ausgetrocknet. Genau wie das Land der Pane, die in ihrer Not um Asyl im Elfenpalast bitten. Doch damit, dass diese kleinen Kobolde solch ein Chaos anrichten werden, hat niemand gerechnet. Pantheas letztes Angebot: In Eile ist Mia diesmal ohne ihren Armreif nach Centopia gereist. Der liegt im Gartenhaus und Vincent und Paula versuchen ihn fit zu machen für Mias Rückreise. Doch erstmal muss Mia mit Onchao und ihren Elfenfreunden zu Pantheas Schloss, um nach dem letzten Trumptusteil zu suchen. Zu ihrer Überraschung finden sie dort ein Gehege mit all den Einhörnern, die Panthea gefangen hat. Auch Lyria ist unter ihnen. Doch als Mo und Yuko sie befreien wollen, tappen sie in eine gefährliche Falle? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Adrian Moore (Vincent) Saphia Stoney (Paule) Josephine Benini (Violetta) Originaltitel: Mia and Me Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding, Titellied: Linus de Paoli gesungen von Luzie Hahn