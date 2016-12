KI.KA 12:55 bis 13:20 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Die schlechte Laune / Der Urlaub USA, IRL, D, GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die schlechte Laune: Eigentlich wollte Familie Watterson Urlaub machen. Als ihr Auto aber mitten in der Wüste eine Panne hat und ihnen ein unheimlicher Fremder seine Hilfe anbietet, ist es mit der Erholung vorbei. Der Urlaub: Gumball und Darwin beklagen sich, dass sie so arm wären. Als man ihnen diese Behauptung tatsächlich abnimmt und überall damit begonnen wird, Geld für sie zu sammeln, haben die beiden auf einmal ein Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket