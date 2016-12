KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Folge: 27 Der Bestimmer USA 2004 Stereo Live TV Merken Der Bestimmer: Opa Ringels Enkel haben sich mit Rosa verkracht, weil sie plötzlich die Regeln beim Spielen bestimmen will. Natürlich hat Opa Ringel gleich die passende Geschichte dazu parat. Als Kind war er nämlich immer der Anführer seiner Freunde. Eines Tages wollte er mit Entje und Hörnchen Cowboy spielen. Für Ringel stand fest, dass er der Sheriff sein würde. Aber als die Drei die Rolle des Sheriffs auslosten, gewann Hörnchen! Ringel fand, dass Hörnchen niemals ein guter Sheriff sein könnte. Aber alles Meckern und Reinreden half nichts. Entweder Ringel würde Hörnchen als Bestimmer akzeptieren oder in Zukunft auf seine Freunde verzichten müssen. Für Ringel eine schwere Entscheidung! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christian Zeiger (Ringel) Andreschka Großmann (Entje) Sebastian Schulz (Hörnchen) Roland Hemmo (Willy) Hasso Zorn (Opa) Friedel Morgenstern (Molly) Hans-Jürgen Dittberner (Patrick) Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Marcy Brown, Dennis Haley Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock