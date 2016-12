ARTE 15:40 bis 16:10 Dokumentation Royal Dinner Geheimrezepte der Lyoner Küche F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Michel Roth kocht drei Gerichte aus dem berühmten Repertoire der Mères Lyonnaises nach: Artischockenböden mit Stopfleber, Hühnchen demi-deuil an Trüffelrahmsoße, Äpfel nach Bresse-Art. Die Mütter aus Lyon waren Köchinnen, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund der Wirtschaftskrise ihre Stellungen in Privathaushalten verloren und sich mit kleinen Restaurants über Wasser hielten, in denen sie die Arbeiter Lyons bekochten. Sie gingen als erste Frauen in die offizielle Gastronomiegeschichte Frankreichs ein. Michel Roth stellt sein Know-how in den Dienst dieser schmackhaften, aber vergessenen regionalen Küche, und erweckt sie zu neuem Leben. Gäste bei diesem Festmahl sind Jacquotte Brazier, die Enkelin der berühmten Lyoner Köchin Eugénie Brazier, Dominique Brunet, eine Küchenchefin aus Lyon, und der Lyoner Gastronom Bernard Pivot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Roth, Caroline Mignot Gäste: Gäste: Jacquotte Brazier (Enkelin der Lyoner Köchin Eugéniee Brazier), Bernard Pivot (Gastronom) Originaltitel: Royal Dinner Regie: Matthieu Valluet