ARTE 13:55 bis 15:15 Drama Diplomatie F, D 2014 Nach dem Bühnenstück von Cyril Gely 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paris, in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1944: Die Alliierten stehen vor den Toren von Paris. Kurz vor Tagesanbruch bereitet sich General von Choltitz, Stadtkommandant von Paris, in seinem Hauptquartier im Hotel Meurice darauf vor, Hitlers Befehl auszuführen und die Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Alles ist bereits vorbereitet: Der Louvre, die Oper, Notre-Dame, der Eiffelturm und die Brücken über die Seine sind vermint. Doch plötzlich steht der schwedische Konsul Raoul Nordling vor Choltitz' Schreibtisch er ist durch eine Geheimtür eingetreten. Nordling versucht den pflichtbewussten Choltitz, der noch nie einen Befehl verweigert hat, in seinem Vorhaben umzustimmen. Ein verbaler Schlagabtausch zwischen den beiden beginnt, in dem Nordling an die Vernunft und Moral des Generals appelliert. Nordling erinnert Choltitz an die Millionen von Menschenleben, die einer Bombardierung zum Opfer fallen würden. Choltitz ist sich der militärischen Sinnlosigkeit des Auftrags bewusst, jedoch ist er davon überzeugt, dass eine Verweigerung des Befehls zu einer unverzüglichen Verschleppung seiner Familie führen würde. So verspricht Nordling ihm, dass er sich um eine sichere Ausreise der Familie kümmern wird. Wird sich Choltitz umstimmen lassen? "Diplomatie" ist eine Adaption des gleichnamigen Bühnenstücks von Cyril Gély, der auch am Drehbuch mitgearbeitet hat. Wenngleich es Kontakte zwischen den historischen Personen gegeben hat die Auseinandersetzung von Choltitz und Nordling, so wie sie der Film erzählt, ist Fiktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: André Dussollier (Raoul Nordling) Niels Arestrup (General von Choltitz) Burghart Klaußner (Hauptmann Werner Ebernach) Robert Stadlober (Leutnant Bressensdorf) Charlie Nelson (Concierge) Jean-Marc Roulot (Jacques Lanvin) Stefan Wilkening (Obergefreiter Mayer) Originaltitel: Diplomatie Regie: Volker Schlöndorff Drehbuch: Cyril Gely, Volker Schlöndorff Kamera: Michel Amathieu Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 12

