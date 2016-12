Spiegel TV Wissen 03:45 bis 04:45 Dokumentation Illegale Fracht Giftmülldeponie im Mittelmeer GB 2015 Merken Giftmüll aus ganz Europa ist in Bewegung. Er reist vor allem in nicht identifizierbaren LKWs, die von der Mafia Europas betrieben werden. Die Lastwägen bahnen sich ihren Weg ins Landesinnere. Ein Teil des Mülls wird verbrannt und in der Umgebung von Neapel vergraben, ein anderer Teil wird in den Tiefen des Meeres versenkt. Der Handel mit Giftmüll ist profitabel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

