Spiegel TV Wissen 00:30 bis 01:15 Reportage Die investigative Reportage Schwerstarbeit in der Hölle USA, D 2012 Schwefel wird für alles Mögliche genutzt - zur Produktion von Autoreifen, Nagellack und Düngemitteln oder zum Bleichen von Zucker. Es gibt ihn im Überfluss - bei der Erdgas- und Erdöldestillation fällt er als Abfallprodukt an, darum wird er von Industrienationen schon längst nicht mehr abgebaut. Anders in Indonesien. Auf der Insel Java wird Schwefel im Iljen-Vulkan mühsam von Hand gebrochen. Originaltitel: Vanguard