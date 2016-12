National Geographic Wildlife 03:30 bis 04:10 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Überraschend menschlich USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob in den Tiefen der Weltmeere oder auf den höchsten Gipfeln der Berge Tiere überraschen uns ständig und stellen immer wieder aufs Neue unter Beweis, dass es in der Natur stets eine Ausnahme von der Regel gibt. In dieser Dokumentation sind Tiere zu sehen, die sich gegen alle Regeln verhalten, ob sie nun dem Tod ein Schnippchen schlagen, oder ungewöhnliche Freundschaften schließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild

