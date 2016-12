National Geographic Wildlife 01:05 bis 01:50 Dokumentation Tödliche Wildnis - Mensch in Gefahr Killer-Puma GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken An einem schönen Wintertag machen Jim und Nell Hamm in den Wäldern von Nordkalifornien eine Wanderung. Doch sie sind nicht allein, denn ein hungriger Puma schleicht ihnen nach. Plötzlich hört Nell einen markerschütternden Schrei. Als sie sich umdreht, liegt Jim auf dem Boden, und der Puma reißt ihn in Stücke. Im kalifornischen Whiting Ranch bemerkt niemand, als der Radfahrer Mark Reynolds von einer Wildkatze überfallen wird. Der hungrige Puma macht sogar weiter und greift auch Anne Hjelle an, während ihr Freund Zeuge dieser schrecklichen Szene wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dead or Alive