National Geographic Wildlife 22:40 bis 23:30 Dokumentation Tierfilmer in Action Crocodile Ambush USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Von Hunderten Krokodilen umzingelt - in dieser Situation möchten die meisten Zuschauer sicherlich nicht mit dem Tierfilmer tauschen, der gerade dabei ist die Aufnahmen seines Lebens zu machen. Die Frage ist nur: Wird er überleben? Absolut abenteuerlich ist auch die Begegnung mit einem Buckelwal. Diese rund 15 Meter langen Meeressäuger ernähren sich überwiegend von Krill. Trotzdem bleibt angesichts der Giganten der Tiefe für die tauchenden Kameramänner ein mulmiges Gefühl. In der Savanne Hyänen bei ihrer blutigen Mahlzeit zu beobachten, gehört ebenfalls zu den faszinierendsten Erlebnissen der "Tierfilmer in Action". Originaltitel: Killer Shots