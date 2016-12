National Geographic Wildlife 15:20 bis 16:10 Dokumentation Tierische Freaks In der Luft USA 2010 2016-12-06 08:00 Stereo 16:9 HDTV Merken In der dritten und letzten Episode widmet sich "Tierische Freaks" den merkwürdigsten Kreaturen der Lüfte. Ein wahrhaft schräger Vogel ist der australische Leierschwanz mit seiner extrem lauten und komplexen Stimme, mit der er nicht nur andere Vogelarten, sondern auch Geräusche von Motorsägen, Alarmsirenen und Hundebellen täuschend echt nachahmen kann. Zu den Freaks in der Luft zählen außerdem die in Mittel- und Südamerika beheimateten männlichen Schnurrvögel, deren Balztanz doch sehr an Michael Jackson's legendären Moonwalk erinnert. Aber nicht nur komische Vögel kommen diesmal zum Zuge: "Tierische Freaks" präsentiert zudem eine eigenartige Schlangenspezies, die in den Baumkronen hoch über dem Boden lebt, und eine Insektenart, die im wahrsten Sinne des Wortes unter Haut geht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Weirdest