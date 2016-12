Kinowelt 03:10 bis 05:00 Thriller Amsterdamned NL 1988 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eric Vissner ist Polizei-Inspektor bei der Amsterdamer Mordkommission. Durch seine Arbeit als Inspektor, ist er zu einem Zyniker geworden, der sich jedoch zu Hause fürsorglich um seine Tochter Anneke kümmert. Als plötzlich in den Grachten der Stadt immer mehr Leichen auftauchen, wird Vissner mit der Klärung der grausamen Mordfälle beauftragt. Nach und nach werden immer mehr Frauen in der Metropole Hollands ermordet. Der Täter scheint aus dem Wasser aufzutauchen und im Kanalsystem der Stadt wieder zu verschwinden. In der Zwischenzeit lernt Eric die schöne aber mysteriöse Laura kennen, die wohl in Verbindung mit dem Mörder zu stehen scheint. Es kommt zu einer abenteuerlichen Verfolgungsjagd durch die Grachten von Amsterdam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Huub Stapel (Eric Visser) Monique van de Ven (Laura) Serge-Henri Valcke (Vermeer) Tanneke Hartzuiker (Potter) Wim Zomer (John van Meegeren) Hidde Maas (Martin Ruysdael) Lou Landré (Chef) Originaltitel: Amsterdamned Regie: Dick Maas Drehbuch: Dick Maas Kamera: Marc Felperlaan Musik: Dick Maas Altersempfehlung: ab 16

