Kinowelt 01:05 bis 03:10 Filme Das große Fressen F, I 1973 16:9 FIPRESCI Preis, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Vier erfolgreiche Männer im besten Alter beschließen, sich in einer Villa zu Tode zu fressen. Als sie auch noch Prostituierte in das Haus bestellen und Andrea, eine Lehrerin, sich dazugesellt, kommt es zu einem orgiastischen Treiben. Kult- und Skandalfilm der französischen 70er Jahre von Marco Ferreri mit Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli und Philippe Noiret. Bildergalerie Schauspieler: Marcello Mastroianni (Marcello) Michel Piccoli (Michel) Philippe Noiret (Philippe) Ugo Tognazzi (Ugo) Andréa Ferréol (Andréa) Solange Blondeau (Danielle) Florence Giorgetti (Anne) Originaltitel: La grande bouffe Regie: Marco Ferreri Drehbuch: Marco Ferreri, Rafael Azcona, Francis Blanche Kamera: Mario Vulpiani Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 18