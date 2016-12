Kinowelt 06:30 bis 08:25 Drama Martha D 1974 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Deutschen Filmpreis Martha ist unverheiratet, unberührt und Anfang Dreißig. In Rom lernt sie im Urlaub ihre große Liebe Helmut kennen. Sie heiraten, aber die Ehe entwickelt sich zu einem Alptraum. Marthas Erwartungen und Helmuts Ansichten und Vorlieben sind völlig entgegengesetzt, aber als "gute" Gattin gibt sie ihm nach. Als sie eines Tages einen Ausflug in die Selbstständigkeit macht, ist es bereits zu spät. Ein Unfall fesselt sie an den Rollstuhl. Von Helmut sadistisch-liebevoll gepflegt, wird sie den Rest ihres Lebens verbringen. "Ein brilliant gemachter Film - mit dem Touch einer schwarzen Komödie." (Quelle: Sunday Times) "Eine tödlich perfekte Ehe." (Quelle: Der Spiegel) "Ein schwarzes Melodram. Lüstern und sadistisch." (Quelle: Die Zeit) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margit Carstensen (Martha) Karlheinz Böhm (Helmut) Gisela Fackeldey (Mutter) Adrian Hoven (Vater) Barbara Valentin (Marianne) Ingrid Caven (Ilse) Ortrud Beginnen (Erna) Originaltitel: Martha Regie: Rainer Werner Fassbinder Drehbuch: Rainer Werner Fassbinder Kamera: Michael Ballhaus Musik: Friedrich Flotow Altersempfehlung: ab 12

