National Geographic People 22:30 bis 23:15 Dokumentation Reisefieber Taiwans Ostküste AUS 2013 2016-12-05 03:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch in der zweiten Episode von "Reisefieber" steht die fantastische Bergwelt an der taiwanesischen Ostküste auf dem Programm. Die Route führt bis an den südlichsten Punkt der Insel. Dabei bleiben die Filmemacher nicht immer mit beiden Beinen auf dem Boden, sondern heben buchstäblich ab: Mit einem Ultraleichtflugzeug steigen sie in den Himmel über Taiwan. Doch für Paraglider hat die Region einiges zu bieten. Wer auf der Suche nach dem ultimativen Kick ist, wird hier auf alle Fälle fündig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug