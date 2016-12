13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Wer starb länger? USA 2009 Stereo 16:9 Merken Vladimir Rezanov wird mit zwei Schüssen in den Rücken ermordet. Der Kredit-Hai Alex Arshavin war der Letzte, der das Opfer lebend gesehen hatte. Dabei war ihm Rezanovs Partner aufgefallen, der dem Fuhrunternehmer gefolgt war. Dieser verdient sein Geld damit, dass er "Umweltsünder" dazu bringt, umweltschützende Projekte zu unterstützen. Kurz nachdem Klein für den Mord an Rezanov für schuldig gesprochen wurde, wird er selbst ermordet. Stecken die Russen dahinter oder hat Kleins' Tochter etwas mit seiner Ermordung zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Robert Iler (Chad Klein) Originaltitel: Law & Order Regie: Marc Levin Drehbuch: Ed Zuckerman, Matt McGough Kamera: Bill Klayer Musik: Mike Post