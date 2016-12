13th Street 12:10 bis 13:50 Krimi Perry Mason und das Hotel des Schreckens USA 1987 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Schriftsteller David Hall (Matthew Faison) hat sich durch einen Roman, dessen Figuren leicht real existierenden Personen zuzuordnen sind, einige Feinde gemacht. Zu ihnen gehört auch Halls Verleger Jordan White (Robert Stack). Als sich die beiden zu einer versöhnlichen Aussprache in einem Hotel treffen, stürzt Hall von einem Turm des Hotels in den Tod. Alle Indizien sprechen für White als Täter. Perry Mason (Raymond Burr), der mit dem Verdächtigen befreundet ist, glaubt an dessen Unschuld und übernimmt die Verteidigung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raymond Burr (Perry Mason) Barbara Hale (Della Street) William Katt (Paul Drake Jr.) David Ogden Stiers (Michael Reston) Robert Stack (Jordan White) Dwight Schultz (Andrew Lloyd) Kim Delaney (Susan Warrenfield) Originaltitel: Perry Mason: The Case of the Sinister Spirit Regie: Richard Lang Drehbuch: Anne Collins Kamera: Arch Bryant Musik: Dick DeBenedictis