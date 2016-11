Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Ik Vertrek Fam. Boers NL 2014 HDTV Merken Vrijbuiters Marcel en Maybritte zijn wel klaar met Nederland. Ze werken de klok rond in hun eigen gevelreclame bedrijf en beseffen op een dag dat hun leven alleen maar daar om draait; geld verdienen en consumeren. Dat moet anders en daarom besluiten ze Nederland te verruilen voor Andalusië. In het plaatsje Cártama willen ze een glamping bouwen, waar je echt even helemaal tot jezelf kunt komen. Of zoals ze het zelf zeggen: "een plek waar je je als consumerende rups, kunt ontpoppen tot een vrije vlinder." Dochter Marit en zoon Joran gaan ook mee in dit grote avontuur. Met een gedegen voorbereiding en veel goede moed vertrekt de familie naar Spanje. Maar eenmaal daar blijkt dat ze hun zaakjes toch niet helemaal op orde hebben... Ze komen geld te kort en kunnen hun droompand niet kopen. De familie staat met haar hele hebben en houwen op straat en de toekomst is onzeker. Marcel en Maybritte zijn echter niet van plan om op te geven. Onder het mom "het gaat om de reis en niet om de bestemming" zetten ze alles op alles om hun droom te bereiken. Het belooft een emotionele rollercoaster te worden. En of ze hun bestemming ooit gaan bereiken; dat blijft nog even de vraag. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ik vertrek