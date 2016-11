Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Petticoat Afscheid NL 2016 HDTV Merken Samen met haar vader woont Pattie in een klein dijkhuisje op het Groningse platteland. Haar allergrootste droom is om een succesvolle zangeres te worden. Als op een dag de bus van de beroemde Nederlandse band The Petticoats strandt in haar dorpje en Pattie de bandleden te hulp schiet, slaat de vonk voor de showbizz voorgoed over. Ondanks alle waarschuwingen van haar vader en haar beste vriend Peter, besluit Pattie haar dromen na te jagen en verhuist ze naar de grote stad. Op zoek naar het leven waar ze zo hartstochtelijk naar verlangt. Maar het leven in de grote stad, ver weg van haar vader en het rustige platteland, is niet zoals Pattie zich had voorgesteld. Om wat bij te verdienen gaat ze schoonmaken bij de rijke familie Van Rooden. Al snel raakt ze bevriend met Rogier, de jongste zoon, en wordt ze tot over haar oren verliefd op Rogiers broer, Willem. Langzaam maar zeker leert Pattie zichzelf en de wereld van de showbizz steeds beter kennen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Petticoat Regie: Thomas Korthals Altes, van Pim Hoeve Drehbuch: Inge Hardeman, Paula van der Oest