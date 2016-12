ORF 1 04:00 bis 04:45 Serien Shades of Blue Das unentdeckte Land USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Harlee steht nach Sapersteins "Unfall" unter Schock: Sie gibt sich die Schuld für seinen Sturz. Als sie Wozniak zur Rede stellt, streitet er ab, ihn gestoßen zu haben. Doch Harlee glaubt ihm nicht und versucht verzweifelt, ihren Freund zu beschützen. Obwohl ihn sein schlechtes Gewissen plagt, weiß Wozniak, dass er zu Ende bringen muss, was er begonnen hat. Das Team stellt sich unterdessen die Frage, ob Saperstein für das FBI arbeitet und sie verraten hat. Harlee versucht das Team zusammenzuhalten, das wegen gegenseitigem Misstrauen zu zerfallen droht. Das FBI hingegen sieht durch Sapersteins Sturz die Chance gekommen, um Wozniak eine Falle zu stellen. Durch einen geschickten Schachzug glaubt dieser nun, in Sap tatsächlich seinen Verräter gefunden zu haben und der wahre Maulwurf bleibt unentdeckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: David Boyd Drehbuch: Mike Daniels

