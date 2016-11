ORF 1 02:40 bis 03:25 Actionserie Limitless Das Erbe des Dschingis Khan USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Brian nimmt seine Arbeit beim FBI auf. Er soll die Agenten Harris und Boyle bei komplizierten Fällen unterstützen. FBI-Chefin Nasreen Pouran ahnt, dass Brians geniale Höhenflüge von der Wunderdroge NZT-48 ausgelöst werden. Warum bei ihm keinerlei schädliche Nebenwirkungen auftreten, bleibt ihr allerdings rätselhaft. Ihr eigener Vater ist am Konsum von NZT-48 gestorben. Nasreen hofft, bald schon Näheres in Erfahrung zu bringen. Doch weder für das FBI noch für Brian selbst verläuft die Kooperation zunächst nach Wunsch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Agent Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen "Naz" Pouran) Colin Salmon (Jared Sands) Patch Darragh (Cameron Finch) Sam Robards (Miles Amos) Originaltitel: Limitless Regie: Marc Webb Drehbuch: Craig Sweeny, Marc Webb Kamera: Jimmy Lindsey Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 6

