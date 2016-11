ORF 1 21:05 bis 21:45 Actionserie Limitless Starthilfe USA 2015 2016-11-28 02:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Hochkarätig besetztes Serien-Sequel des Kinokassenschlagers "Ohne Limit" mit dem mehrfach Oscar-nominierten Hollywood-Star Bradley Cooper: Als der Musiker Brian die Wunderpille NZT-48 kennenlernt, mutiert er vom Tiefflieger zum Durchstarter. Durch die synthetische Droge erreicht sein IQ plötzlich schwindelerregende Höhen. Doch wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten.Ein familiärer Schicksalsschlag macht Musiker Brian Finch bewusst, wie enttäuschend sein Leben bislang verlaufen ist. Da erhält er Zugang zur Wunderdroge NZT-48. Sie weckt das Genie in Brian. Im Nu erledigt er die Arbeit von Wochen und findet als Einziger heraus, woran sein todkranker Vater tatsächlich leidet. Der Höhenflug endet abrupt, als Brian seinen Dealer ermordet auffindet. Sogleich heftet sich das FBI an seine Fersen. Dem nicht genug, wirkt NZT-48 nur wenige Stunden und ist mit desaströsen Nebenwirkungen verbunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Bradley Cooper (Senator Eddie Morra) Jennifer Carpenter (Agent Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen "Naz" Pouran) Daniel Eric Gold (Adam Honeycutt) Arjun Gupta (Eli Whitford) Originaltitel: Limitless Regie: Marc Webb Drehbuch: Craig Sweeny Kamera: Jonathan Sela Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12