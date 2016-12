TF1 20:55 bis 23:00 Sonstiges Koh-Lanta Episode 13 F Stereo 16:9 HDTV Merken A la fin de cet épisode, les noms des finalistes de ce "Koh-Lanta" cambodgien sera enfin dévoilé. Qui rejoindra le détenteur de l'anneau, Benoît, pour la fameuse épreuve d'orientation - Et qui connaîtra la terrible désillusion de voir son flambeau s'éteindre aux portes de la finale - Dans une aventure comme "Koh Lanta", rien n'est jamais joué d'avance. Et les aventuriers encore en lice savent qu'ils vont devoir se battre jusqu'au bout, malgré la faim et la fatigue, pour espérer rester dans la course vers la victoire. Ils va aussi leur falloir rester lucides, même si d'intenses émotions intenses les attendent au cours de cet épisode. Qui de Bruno, Candice, Freddy, Jesta, Ludivine et Stéphane est arrivé à ce stade de l'aventure - Et qui devra s'en aller, vaincu dans la toute dernière ligne droite - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denis Brogniart