TF1 15:30 bis 17:00 Sonstiges L'arnaque de Noël USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nick DeMarco est en liberté conditionnelle et se voit obligé d'accepter de jouer le Père Noël dans un grand magasin pendant la durée des fêtes de fin d'année : un travail mal payé et qu'il déteste. Lors de son premier jour, il fait la promesse farfelue à Billy, un petit garçon, que le Père Noël va réunir ses parents séparés d'ici Noël... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Barry Watson (Nick DeMarco) Melissa Sagemiller (Carol Guthrie) Scott Grimes (John Guthrie) Melissa Joan Hart (Rose DeMarco) Jaleel White (Paul Greenberg) Tucker Meek (Billy Guthrie) Wendy Williams (Pastor Ruth) Originaltitel: Santa Con Regie: Melissa Joan Hart Drehbuch: David Breckman Musik: Danny Lux