TF1 00:10 bis 01:00 Krimiserie New York, section criminelle Les femmes préfèrent les blonds USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Brent Anderson est obsédé par son apparence et par Marilyn Monroe. Pour ressembler à l'objet de son affection, il décide de changer la couleur de ses yeux en bleu et celle de ses cheveux en blond. Pendant ce temps, une série de meurtres se produit. Les victimes ont pour point commun d'avoir les yeux bleus et les cheveux blonds. Les tendances schizophrènes d'Anderson le placent aussitôt en tête des suspects. Mais Goren et Eames se demandent si un proche d'Anderson ne profite pas de la situation pour commettre des forfaits qui retomberont sur le malheureux psychotique... Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Barry Del Sherman (Brent Anderson) Michael Gill (Spencer Anderson) Anne Bobby (Betty Anderson) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Jim Sterling Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post