TF1 22:05 bis 23:10 Sonstiges Profilage Momie F 2016 Stereo 16:9 HDTV L'équipe enquête sur l'assassinat d'un homme, retrouvé dans le bois de Boulogne. Avant de mourir, la victime a eu le temps d'inscrire trois lettres dans la terre avec ses ongles. Tandis qu'Adèle s'interroge sur la signification de ce geste, Rocher la sauve in extremis d'un cobra royal, caché dans la voiture du défunt. Puis Hyppolite découvre l'identité de l'homme : il s'agissait d'un archéologue qui, vingt ans auparavant, avait mis au jour le tombeau d'une reine égyptienne. Or celle-ci avait lancé une malédiction : mille morsures de serpents attendraient les profanateurs de sa tombe. Des éléments surnaturels seraient-ils à l'oeuvre ?... Originaltitel: Profilage Regie: Simon Astier