TF1 23:30 bis 00:25 Sonstiges Person of Interest Un cheval de Troie USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Le nouveau numéro tiré par la machine est celui de Frankie Wells, une fausse hôtesse de cercle de poker qui se révèle être en fait une garante de caution judiciaire à la poursuite d'un fugitif : Ray Pratt. Mais bien que Frankie soit en contrat avec le tribunal devant lequel doit comparaître Ray, elle compte en fait abattre l'homme, pour venger la mort de son frère. Harper Rose réapparaît, au service de Ray. Un dernier homme a son mot à dire dans l'affaire : Carlton Worthy, le patron de casino pour qui Ray travaillait. Par ailleurs, Finch essaie de mettre en oeuvre le plan qu'elle a élaboré à Shanghai... Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Michael Emerson (Harold Finch) Annie Ilonzeh (Harper Rose) Jessica Hecht (Beth Bridges) Wrenn Schmidt (Dr. Iris Campbell) Originaltitel: Person of Interest Regie: Helen Shaver Drehbuch: Jonathan Nolan, Ashley Gable Musik: Ramin Djawadi