TF1 22:40 bis 23:30 Sonstiges Person of Interest Diamant brut USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Le nouveau numéro est Harper Rose, une étudiante. C'est du moins ce qu'elle prétend être. Trey, son ami, lui demande de le remplacer dans le dispensaire de marijuana où il travaille. Noah, le patron de cette compagnie qui appartient au gang de la Fraternité, a fait appel à une société de sécurité pour transporter et "gérer le liquide". A leur arrivée, les personnes chargées de chercher les fonds sont attaquées par les membres d'un cartel mexicain. Dans la fusillade, l'argent disparaît. Il semble que Harper soit impliquée dans cette affaire... Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Michael Emerson (Harold Finch) Annie Ilonzeh (Harper Rose) Connor Hines (Trey Wender) Winston Duke (Dominic) Originaltitel: Person of Interest Regie: Fred Toye Drehbuch: Jonathan Nolan, Amanda Segel, Greg Plageman Musik: Ramin Djawadi