TF1 20:55 bis 21:45 Sonstiges Person of Interest Une union parfaite USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken La Machine envoie Reese et Finch à un mariage pour protéger une personne dont le numéro est tombé. De son côté, Fusco, frustré d'être tenu à l'écart par l'équipe, décide d'enquêter seul sur une série de disparitions. Reese a pour mission d'élucider un nouveau cas fourni par la Machine. Le numéro est celui d'une déclaration de mariage entre une riche héritière, Phoebe Turner, et un jeune avocat du secteur public relativement pauvre, Will O'Brien. Finch pense d'abord que Will pourrait être une cible, car ses noces ne sont pas vues d'un bon oeil par tout le monde. En effet, en épousant Phoebe, Will mettrait la main sur une partie de la fortune des Turner... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Samantha Shaw) John Nolan (John Greer) James Le Gros (Bruce Moran) Originaltitel: Person of Interest Regie: Alrick Riley Drehbuch: Melissa Scrivner-Love Musik: Ramin Djawadi