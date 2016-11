TF1 23:30 bis 00:25 Sonstiges New York Unité Spéciale Brandy à jamais USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Un soir, à New York, Patrick Binder se rend à l'appartement de sa petite amie, Larissa Welsh. Sur place, il la trouve inconsciente, ligotée à une chaise, le prénom "Brandy" brodé sur sa culotte. Binder ne remarque pas qu'un individu est tapi dans l'appartement. L'homme bondit et le roue de coups. Le couple, découvert inanimé, est transféré à l'hôpital. Benson et Stabler sont chargés de l'enquête. Bientôt, ils découvrent que seize ans plus tôt, Larissa avait accusé un certain Orville Underwood de l'avoir kidnappée, séquestrée, violée et obligée à tourner dans des films pornographiques sous le pseudonyme de "Brandy"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Michelangelo Milano (Patrick Binder) Taryn Manning (Larissa Welsh) Devin Ratray (Eldon Balogh) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Constantine Makris Drehbuch: Brian Fagan Musik: Mike Post