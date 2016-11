TF1 22:45 bis 23:30 Krimiserie New York Unité Spéciale Guerre des polices USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Page Ferguson est retrouvée morte après être tombée du toit d'un parking couvert. Personne ne parvient à expliquer ce qu'elle faisait à un tel endroit. En examinant son cadavre, les légistes découvrent avec stupeur qu'elle a été violée. La défunte présente également d'innombrables traces de coupures sur l'épiderme. Benson est chargé de l'enquête. Une amie et subordonnée de la défunte, l'inspectrice Qadri, exprime le voeu de participer aux investigations. Benson redoute de perdre du temps mais finit par accepter. Il lui indique qu'il soupçonne Angel Rivera, le leader d'un gang que Page a fait mettre en prison. Pourtant, il dispose d'un solide alibi. Se serait-il vengé en commanditant ce crime ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Ice-T (Detective Odafin Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Shohreh Aghdashloo (Detective Sunny Qadri) Doug Drucker (Angel Rivera) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Helen Shaver Drehbuch: Judith McCreary Kamera: George P. Pattison II Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16