TF1 20:55 bis 22:45 Sonstiges Le mec de la tombe d'à côté F 2016 Stereo 16:9 HDTV Louise a perdu son mari depuis un an. Chaque jour, elle lui rend visite au cimetière. Benoît, lui, vient de perdre sa mère adorée et va entretenir quotidiennement sa tombe. L'une est bibliothécaire et citadine, l'autre s'occupe de la ferme familiale et vit à la campagne. Très naturellement, Louise a pris l'habitude de parler à son défunt mari mais, dans ces circonstances un peu particulières, la cohabitation au cimetière entre Louise et Benoît dégénère assez vite. Ni l'un ni l'autre n'est prêt à sacrifier son créneau horaire. Ils finissent par devoir se parler, par sympathiser, par boire un verre... Schauspieler: Marine Delterme (Louise) Pascal Elbé (Benoît) Virginie Hocq (Sophie) Isabelle Vitari (Véronique) Patrick Descamps (Gérard) Nicolas Briançon (Frédéric Leroy) Marius Colucci (Pierre) Regie: Agnès Obadia Drehbuch: Katarina Mazetti