TF1 13:45 bis 15:25 Sonstiges Un cadeau sur mesure pour Noël USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Gwen Burke travaille comme assistante personnelle dans une société chargée d'effectuer des achats en tout genre. Elle est envoyée auprès de Charlie Baker, un riche homme d'affaires, veuf et père d'un petit garçon, Owen. Charlie, pris par ses obligations, a besoin que Gwen s'occuper de ses achats de Noël. Mais la touche "personnelle" de Gwen bouscule les habitudes de Charlie, et leurs relations sont délicates. Mais petit à petit, le punch de la styliste finit par agir... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Meredith Hagner (Gwen) Travis Milne (Charlie) Anna Van Hooft (Victoria) Anthony Bolognese (Owen) Dolores Drake (Pat) Beverley Mitchell (Stephanie) Sheri Rabold (Rhonda) Originaltitel: A Gift Wrapped Christmas Regie: Lee Friedlander Drehbuch: Barbara Kymlicka Musik: Russ Howard III