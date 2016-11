TF1 23:35 bis 00:30 Krimiserie Esprits criminels La face cachée du diable USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken En Virginie. Un lycéen et une lycéenne font leur jogging dans la forêt. Lorsque la jeune fille est prise de crampes, elle décide de se reposer un peu. Elle entend soudain des bruits étranges et décide d'aller voir d'où il proviennent. C'est alors qu'elle découvre le corps sans vie de son compagnon. Immédiatement prévenu, le shérif se rend sur les lieux du crime peu après. La jeune fille, quant à elle, s'est volatilisée. Les jours suivants, d'autres disparitions ont lieu. Les autorités locales, complètement dépassées, font appel aux enquêteurs du BAU. L'affaire pourrait être liée à une secte satanique... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Lola Glaudini (Elle Greenway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Andy Wolk Drehbuch: Edward Allen Bernero, Jeff Davis, Andrew Wilder Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina