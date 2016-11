TF1 22:50 bis 23:35 Sonstiges Esprits criminels Machine infernale USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Toute l'équipe du département des sciences du comportement est sur les traces d'un dangereux poseur de bombe qui fait trembler une petite ville américaine. Le sinistre individu utilise le même mode opératoire qu'Adrian Bale, un criminel arrêté par Gideon - par ailleurs l'un des pires ennemis de l'agent. En effet, quelques années plus tôt, Bale a fait exploser les bureaux de Gideon, à Boston, tuant du même coup l'ensemble de ses collaborateurs. Pour faire avancer l'enquête et arrêter l'imitateur, Gideon doit affronter Bale et lui arracher toutes les informations susceptibles de l'aider... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Tim Kelleher (Adrian Bale) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Lola Glaudini (Elle Greenway) Matthew Gray Gubler (le docteur Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Kevin Bray Drehbuch: Aaron Zelman Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina

